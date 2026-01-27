Bénin: les députés de la 9ᵉ législature achèvent leur mandat vendredi prochain

Les députés de la 9ᵉ législature de l’Assemblée nationale du Bénin se préparent à clore officiellement leurs travaux vendredi 30 janvier 2026, à l’issue d’une séance plénière programmée pour marquer la fin de leur mandat.



Les travaux parlementaires ont repris le mercredi 28 janvier avec un ordre du jour chargé, comprenant l’examen de plusieurs textes d’importance nationale.

Parmi les dossiers à l’étude figurent des projets de loi relatifs à la prévention et à la prise en charge du VIH/sida, à la réglementation de l’industrie du cinéma et de l’image animée, ainsi qu’à la modification de la loi organique encadrant la Cour constitutionnelle et celle régissant le Conseil économique et social (CES).



La séance de clôture de la deuxième session ordinaire de l’année 2025, qui avait été ouverte le 31 octobre 2025, sera également officialisée à cette occasion. Cette dernière session, dite budgétaire, constitue la toute dernière rencontre parlementaire de la législature sortante.



Cette étape solennelle marque la fin de la 9ᵉ législature, installée en février 2023, et prépare la transition vers la 10ᵉ législature, dont les nouveaux députés élus lors du scrutin du 11 janvier 2026 doivent entrer en fonction lors de la cérémonie d’installation prévue le dimanche 8 février 2026.