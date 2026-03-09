Bénin: Les Démocrates rencontrent Boni Yayi à Parakou mardi

Une délégation du parti Les Démocrates est attendue ce mardi 10 mars 2026 à Parakou pour rencontrer l’ancien président Thomas Boni Yayi. L’objectif est de le convaincre de revenir sur sa décision de démissionner de la tête de la formation politique.

Le parti Les Démocrates poursuit les discussions internes après l’annonce de la démission de son président, Thomas Boni Yayi. Selon des responsables de la formation politique, une délégation se rend ce mardi 10 mars à Parakou afin de rencontrer l’ancien chef de l’État.

Cette démarche vise à tenter de le persuader de revenir sur sa décision. Plusieurs cadres du parti estiment que son départ pourrait fragiliser l’organisation à un moment où la formation politique prépare prochainement leur conseil national.

Depuis l’annonce de cette démission, les instances du parti multiplient les concertations pour trouver une issue à la situation. La Coordination nationale a déjà exprimé son refus d’entériner ce départ et souhaite maintenir Boni Yayi à la tête du parti.

La rencontre de Parakou pourrait ainsi constituer une étape décisive dans les discussions engagées au sein des Démocrates.