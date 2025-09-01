PAR PAYS
Société
Bénin: les AME exigent leur reversement avant la rentrée 2025-2026

Bénin: les AME exigent leur reversement avant la rentrée 2025-2026

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
EN COLÈRE
Illustration: Benews
À quelques semaines de la rentrée 2025-2026, les Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) ont fait entendre leur voix à la Bourse du Travail de Cotonou.

Réunis sous la bannière du Front d’Actions pour le Reversement des AME (FARAME-Bénin), ils réclament leur intégration immédiate et sans condition dans la fonction publique.

Présenté en 2019 comme un dispositif transitoire, l’aspiranat devait constituer une passerelle vers un statut stable. Six ans plus tard, les AME dénoncent des promesses non tenues et une précarité persistante.

« Nous avons cru à l’aspiranat. Aujourd’hui, nous sommes usés, précaires et invisibilisés », a déclaré Odilon Djossou, coordonnateur national du FARAME-Bénin.

Malgré quelques acquis : salaire sur 12 mois, congés de maternité, exonérations et assurance santé, les manifestants estiment que l’essentiel reste à faire: la reconnaissance officielle de leur statut.

Le mouvement a reçu l’appui de centrales syndicales majeures, dont la COSI-Bénin et la CSTB, qui exigent elles aussi le reversement immédiat.

