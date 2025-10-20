Bénin: le procès de Julien Kandé Kansou repoussé

Le feuilleton judiciaire de Julien Kandé Kansou se poursuit. Le militant politique, connu pour ses prises de position critiques sur les réseaux sociaux, devra encore patienter avant de connaître son sort.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Son procès, initialement prévu cette semaine devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET), a été reporté au 27 janvier 2026.

Poursuivi pour harcèlement par système électronique, Julien Kandé Kansou est accusé d’avoir diffusé en ligne des propos jugés offensants à l’encontre de certaines autorités.

L’opposant, lui, rejette catégoriquement les accusations, affirmant n’avoir fait qu’user de sa liberté d’expression pour « interpeller les dirigeants » sur la gouvernance du pays.

En attendant la reprise du procès, prévue pour début 2026, les soutiens du militant dénoncent une procédure à rallonge et les atteintes répétées du régime contre les libertés individuelles.