Bénin: le parti LD conteste la décision du tribunal sur la fiche de parrainage du député Sodjinou

Le parti Les Démocrates (LD) réagit officiellement à la décision du tribunal de Cotonou ordonnant l’invalidation de la fiche de parrainage du député Michel Sodjinou.

Dans un communiqué rendu public ce mardi 14 octobre 2025, la formation politique conduite par Thomas Boni Yayi remet en cause la compétence du juge judiciaire à intervenir dans un contentieux relevant, selon elle, de la Cour constitutionnelle.

Le parti rappelle que, conformément à la Constitution, les litiges relatifs au processus électoral et, plus spécifiquement, à l’élection présidentielle, relèvent exclusivement de la Cour constitutionnelle. Par conséquent, toute décision judiciaire concernant la délivrance ou le retrait d’une fiche de parrainage serait, selon le parti, « sans fondement légal » et constituerait une atteinte à l’ordre juridique constitutionnel.

Les Démocrates annoncent avoir saisi la Cour constitutionnelle pour faire constater l’incompétence du tribunal de première instance et rappeler la portée juridique de sa jurisprudence afin de préserver, selon leurs termes, « l’intégrité du processus électoral contre toute tentative de remise en cause irrégulière d’une candidature ».

Le communiqué précise que la démarche du parti s’appuiera sur les textes en vigueur et sur le calendrier établi par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Sur un autre plan, le parti annonce le dépôt officiel des dossiers de son duo candidats à la présidentielle prévue pour ce soir. Le communiqué assure que le dossier du parti est soutenu par les vingt-huit parrainages requis par la loi.

Les Démocrates réaffirment, pour conclure, leur attachement aux principes de l’État de droit, au respect de la Constitution et à la tenue d’élections libres, transparentes et inclusives.