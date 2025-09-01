PAR PAYS
Bénin

Bénin: le jeudi 4 septembre 2025 déclaré chômé et férié

Par edlecteur
Mathys Adidjatou, ministre du travail et de la fonction publique
Le ministère du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales a annoncé que la journée du jeudi 4 septembre 2025 sera chômée et fériée sur l’ensemble du territoire national.

Cette décision vise à permettre aux populations de célébrer la fête du Maouloud, commémorant la naissance du prophète Mahomet.

C’est dans un communiqué officiel rendu public ce lundi 1 septembre que le ministre du Travail, Mathys Adidjatou a rendu public l’information.

La fête du Maouloud est célébrée chaque année dans de nombreux pays à majorité musulmane, et constitue au Bénin un moment de recueillement, de prières et de rassemblements communautaires.

