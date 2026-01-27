Bénin – Elections communales: cause du retard des résultats

Le dépouillement des élections municipales et communales du 11 janvier 2026 a commencé le lundi 26 janvier, après un retard dans la centralisation des résultats.

Les autorités électorales prévoient désormais de publier les résultats d’ici la fin de la semaine.

Selon François Adébayo Abiola, membre du Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome (CENA) rapporté par un média en ligne, ce retard est lié aux difficultés rencontrées sur le terrain.

« Nous pensions que le traitement irait plus vite, mais c’est le terrain qui commande », a-t-il expliqué.

À le croire, certains centres de vote ont transmis leurs procès-verbaux (PV) plusieurs jours après la clôture du scrutin, ce qui a automatiquement ralenti l’ensemble du processus

Face aux interrogations et soupçons de manipulation, la CENA a tenu à rassurer l’opinion publique. « Il est impossible de changer les résultats issus du terrain », a affirmé François Abiola, précisant que des contrôles humains et informatiques sont effectués à chaque étape du traitement.

« Entre un travail rapide mais bâclé et un traitement minutieux avec vérifications à chaque niveau, nous n’avions pas le choix », a-t-il ajouté.

La Commission a également rappelé que les recours électoraux ne relèvent pas de sa compétence, mais doivent être adressés à la Cour constitutionnelle.

Cette déclaration met fin à plusieurs jours d’inquiétude et de spéculations autour des résultats de ces élections locales, dont l’enjeu reste majeur pour la gouvernance communale à travers le pays.