Bénin: des agents de douane violentés par des contrebandiers à Ifangni

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
"L'argent ne fait pas le bonheur", une épreuve insolite pour les candidats à la Douane béninoise
. .

Les agents de la douane ont été pris pour cible par des contrebandiers à Banigbé-Sèdo à Ifangni.

Des contrebandiers ont pris pour cible des agents de la douane béninoise, incendiant leur véhicule et frappant à mort le conducteur. Les faits se sont produits le mercredi 3 septembre dans le village de Banigbé-Sèdo situé dans l’arrondissement de Banigbé à Ifangni.

Selon les informations rapportées par le quotidien du service public La Nation, c’est un contrôle de routine mené par ses agents de douane qui a dégénéré à cette scène de violence.

Informés de l’arrivée d’une barque chargée de marchandises de contrebande en provenance du Nigeria, les agents de la douane se sont rendus au niveau de l’embarcadère de Banigbé-Sèdo, récemment fermé dans le cadre de la lutte contre passages illégaux. 

C ‘ est d’abord les assistants des douaniers communément appelés « klébé » qui se sont rapprochés des contrebandiers. Ces derniers ont tenté de les soudoyer. Face à leur refus, les contrebandiers ont décidé d’user de la violence. Ils se sont d’abord pris au conducteur. Transporté d’urgence à l’hôpital, il sucomba à ses blessures.

Face à cette violence, un douanier a tiré des tirs de sommation pour disperser les contrebandiers soutenus par des badeaux. Dans leur furie, ils ont réduit en cendre le véhicule de la douane. 

Alertés, les éléments du commissariat de Banigbé sont descendus sur les lieux. Appuyés par un renfort en provenance de la direction départementale de la police républicaine du Plateau, les policiers de Banigbé sont parvenus à mettre fin aux actes de terreur et rétablir le calme. Ils ont également procédé à plusieurs interpellations.

