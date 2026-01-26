Bénin – Baccalauréat 2026: les retardataires invités à profiter des derniers jours d’inscription

La Direction de l’Office du Baccalauréat (DOB) rappelle aux candidats que les inscriptions pour le Baccalauréat session 2026 prendront fin le vendredi 30 janvier 2026 à 17 h 30. Cette annonce figure dans un communiqué publié le 17 janvier dernier.

Les candidats, ainsi que les chefs d’établissement et les parents d’élèves, sont invités à déposer leurs dossiers avant cette date limite. Pour les candidats libres résidant dans les départements du Littoral et de l’Atlantique, le dépôt se fait au CEG Gbégamey, tandis que ceux de l’intérieur du pays doivent se présenter dans les directions départementales de l’enseignement secondaire.

Le registre des inscriptions avait été ouvert depuis le lundi 15 décembre 2025.

Pièces requises pour l’inscription

Formulaire de préinscription dûment rempli et signé.

La DOB invite l’ensemble des candidats à respecter scrupuleusement ces dispositions afin de garantir la validation de leur inscription.