Un grave accident de la circulation est survenu dans la matinée de ce mardi 26 août 2025 au niveau du pont de Wodo, à proximité d’Ina, dans la commune de Bembéréké.

Un véhicule 4×4, appartenant à une ONG et en partance pour Banikoara, a basculé dans les eaux. Selon les informations rapportées par Bip Radio, deux personnes se trouvaient à bord: le chauffeur et son supérieur hiérarchique.

Le conducteur a réussi à s’extraire du véhicule et a été retrouvé sain et sauf. En revanche, le second passager reste introuvable.

Les forces de sécurité et les riverains se sont rapidement mobilisés pour lancer les recherches, qui se poursuivaient encore en fin de journée. Les circonstances exactes de l’accident n’ont pas encore été précisées.