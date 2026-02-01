Ben Hammouda donne l’avantage au CR Belouizdad en CDC CAF
Mohamed Ali Ben Hammouda a ouvert le score pour le CR Belouizdad grâce à une action collective initiée depuis le milieu de terrain : sur une passe parfaitement dosée de Laouafi, l’attaquant algérien a contrôlé le ballon de la poitrine dans la surface avant de le placer au‑dessus du gardien sud‑africain Sage Stephens, permettant à son équipe de prendre l’avantage.
La séquence a débuté par une relance orchestrée depuis la zone médiane par Laouafi, dont la passe, indiquée comme « parfaitement dosée », a trouvé Ben Hammouda dans la profondeur de la surface adverse. Le contrôle effectué de la poitrine a permis à l’attaquant de conserver le ballon sous pression et de préparer immédiatement sa finition face au gardien.
La finition de Ben Hammouda a consisté en une frappe ou un placement aérien qui a survolé le gardien Sage Stephens, qualifié dans le compte rendu comme gardien sud‑africain. Cette action a abouti à l’ouverture du score et a offert l’avantage momentané au CR Belouizdad.
Déroulé de l’action et situation de jeu
La passe de Laouafi, effectuée depuis le milieu de terrain, a été décrite comme précise et bien calibrée pour permettre à l’attaquant de se présenter en position de tir à l’intérieur de la surface. Le contrôle de Ben Hammouda, réalisé de la poitrine, a neutralisé l’effet du contact initial et a permis un ajustement rapide avant la tentative de but.
Le geste technique final de Ben Hammouda a pris la forme d’un placement au‑dessus du gardien Sage Stephens, qui n’a pas réussi à empêcher le ballon de franchir la ligne de but. La mention explicite du gardien et du mode de contrôle employé souligne la succession d’actions concises ayant conduit au but.
À la suite de ce but, le CR Belouizdad a pris l’initiative sur le tableau d’affichage. Le compte rendu indique que l’équipe algérienne cherche à conserver le contrôle du match après l’ouverture du score, tandis que Stellenbosch, l’adversaire, tente de réagir rapidement.
