Belouizdad bat Stellenbosch 1-0 en Coupe de la CAF, Belkhir blessé à la 56e

Au 56e minute du match opposant Stellenbosch au CR Belouizdad, l’attaquant Islam Belkhir a reçu un coup de coude porté par Ibraheem Jabaar qui l’a atteint au visage, obligeant le joueur à quitter immédiatement la pelouse pour recevoir des soins médicaux tandis que l’arbitre suspendait temporairement la rencontre.

Le contact s’est produit en pleine action et a provoqué un choc au visage pour Islam Belkhir, rendant nécessaire une prise en charge médicale immédiate sur le bord du terrain.

Le personnel médical et le staff de l’équipe, ainsi que les coéquipiers de Belkhir, ont manifesté une vive inquiétude au moment de la sortie du joueur, qui a été escorté hors du terrain pour recevoir les soins requis.

Interruption du jeu et intervention médicale

Après le coup de coude porté par Ibraheem Jabaar, l’arbitre a décidé de suspendre temporairement la rencontre afin de permettre au joueur blessé d’être pris en charge dans des conditions adaptées. La décision de l’arbitre visait à garantir que les secours et le staff médical puissent intervenir sans entrave.

La sortie immédiate d’Islam Belkhir a été effectuée pour que les soins puissent être prodigués hors du jeu, conformément aux besoins apparents du joueur suite au choc au visage.

Le staff présent sur la touche s’est montré particulièrement préoccupé par l’état du joueur, intervenant pour coordonner la prise en charge et accompagner Belkhir vers les soins nécessaires.

Les coéquipiers d’Islam Belkhir ont également exprimé leur inquiétude au moment de l’incident, certains s’approchant du lieu de l’intervention pour s’enquérir de l’état du joueur et apporter leur soutien immédiat.

La suspension temporaire du match a été motivée par la nécessité de s’assurer que toutes les mesures médicales requises puissent être mises en place sans que la rencontre ne se poursuive, permettant ainsi une prise en charge prioritaire du joueur blessé.

Le fait que l’arbitre ait interrompu la partie illustre l’attention portée à la sécurité et à la santé des joueurs sur le terrain au moment où un joueur subit un choc manifestement nécessitant des soins.