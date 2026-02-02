Bayer Leverkusen : Kasper Hjulmand optimiste avant le match de Coupe d’Allemagne contre le FC St Pauli

Ce mardi 3 février 2026, le Bayer Leverkusen reçoit le FC St. Pauli à la BayArena à l’occasion des quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. La rencontre est attendue après une série de prestations convaincantes des hommes de Kasper Hjulmand dans cette compétition.

À la veille de la confrontation, l’entraîneur danois s’est présenté devant les médias et a affiché un moral élevé. Il a rappelé que son groupe a déjà franchi des étapes importantes, dont l’élimination du Borussia Dortmund au tour précédent, et affiche la volonté d’aller plus loin dans la compétition.

Hjulmand a par ailleurs expliqué pourquoi cette Coupe occupe une place particulière pour lui et son staff : elle permet à des collectifs moins huppés de rêver d’un trophée et de vivre des soirs décisifs où tout peut basculer.

Objectif : poursuivre la route

Le technicien a insisté sur le caractère éliminatoire de la compétition, où chaque match est une finale en miniature et où la concentration doit être totale sur 90 minutes. Pour lui, cette spécificité exige une préparation mentale et tactique sans faille, et il attend de ses joueurs qu’ils répondent présents.

Côté effectif, Leverkusen aborde la partie avec l’intention de contrôler le jeu tout en restant vigilant face aux opportunités adverses. L’entraîneur a expliqué que la marge d’erreur est réduite à ce stade et que l’équipe devra conjuguer rigueur défensive et créativité offensive pour franchir ce cap.