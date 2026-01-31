Bayer Leverkusen mène 2-1 face à l’Eintracht Francfort lors de la 20e journée de Bundesliga, mais l’équipe évolue sans son milieu de terrain Ibrahim Maza, forfait pour cette rencontre en raison de problèmes physiques mineurs au genou, annoncés par le club après une heure de jeu.

Le club a communiqué que l’absence du joueur, surnommé le Fennec, est liée à une gêne au genou qualifiée de mineure. Maza, qui figurait dans le groupe attendu dans l’entrejeu de Leverkusen, reste donc sur la touche pour ce match du championnat allemand.

Cette indisponibilité intervient après un retour en forme du joueur à l’issue de la Coupe d’Afrique des nations. Depuis le début de la saison, Ibrahim Maza est décrit comme un titulaire régulier tant en Bundesliga qu’en compétitions européennes. En 2023, il avait déjà connu une longue période d’absence de plusieurs mois.

État du joueur et implications sportives

Le club a précisé que la nature du problème est localisée au genou et l’a qualifiée de « moindre mal » au regard de la physionomie du match contre Francfort. Aucune autre précision médicale ni calendrier de retour n’a été communiqué publiquement par Bayer Leverkusen.

La journée correspond au 20e chapitre du championnat allemand, où Leverkusen tient l’avantage au score au moment des informations rapportées. Le contexte de la saison européenne est rappelé par la présence régulière de Maza dans le onze de départ du club, qui aligne le milieu de terrain en championnat et en Ligue des champions.

Mercredi précédant la rencontre de Bundesliga, le milieu avait participé à la victoire de Leverkusen en Ligue des champions contre Villarreal, disputant 70 minutes de la rencontre, selon les éléments disponibles. L’actualité sportive du joueur est également marquée par son retour de la Coupe d’Afrique des nations, dont son état de forme avait été souligné.

L’article rapportant ces éléments indique par ailleurs qu’à l’approche de la Coupe du Monde, cette période de méforme empêche Ibrahim Maza de poursuivre sa dynamique sur le terrain. Aucun commentaire supplémentaire du joueur ni de l’encadrement médical n’a été publié dans les communiqués accessibles au moment de la publication.