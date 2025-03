Ballon d’Or 2024: Vinicius Jr révèle que le Real Madrid lui a interdit d’assister à la cérémonie

-Publicité-

L’ailier du Real Madrid, Vinicius Junior, a révélé que son club lui avait demandé de ne pas assister à la cérémonie du Ballon d’Or 2024.

Pressenti parmi les favoris pour le trophée prestigieux, aux côtés de Rodri (Manchester City), Vinicius aurait dû être présent lors du gala. Cependant, le Real Madrid aurait annulé la participation de sa délégation après avoir appris en amont que Rodri était le vainqueur.

« Le club m’a demandé de ne pas aller au gala… et de rester à Madrid. Je fais ce qu’ils disent», a-t-il déclaré. Même Carlo Ancelotti, sacré meilleur entraîneur de l’année, n’avait pas fait le déplacement pour la cérémonie.

Malgré cette situation, Vinicius reste concentré sur ses ambitions avec le club merengue: «J’aurai d’autres occasions de gagner plus de prix et de titres avec ce club. » L’ailier brésilien continue de briller sous les couleurs madrilènes et vise de nouveaux exploits collectifs et individuels dans les saisons à venir.