Australie: l’ancien combattant de l’UFC, Suman Mokhtarian, abattu à Sydney

L’ex-athlète australien de MMA, Suman Mokhtarian, a été tué par balle mercredi soir dans la banlieue nord-ouest de Sydney. Les autorités soupçonnent une attaque préméditée liée au crime organisé.

Le monde des MMA est en deuil. Suman Mokhtarian, ancien combattant d’arts martiaux mixtes ayant évolué à l’UFC entre 2018 et 2019, a été abattu mercredi soir à Riverstone, un quartier résidentiel réputé paisible. Selon la police de Nouvelle-Galles du Sud, l’homme de 33 ans a été pris pour cible alors qu’il marchait dans la rue.

Les secours, rapidement dépêchés sur place, n’ont pu que constater son décès. Peu après la fusillade, deux véhicules ont été retrouvés incendiés dans des zones distinctes de la ville, un mode opératoire qui, selon les enquêteurs, correspond aux règlements de comptes liés au crime organisé.

« C’est une attaque effrontée et honteuse », a réagi le surintendant Jason Joyce. « Les habitants devraient pouvoir se promener en sécurité dans leur quartier à cette heure de la nuit. » Selon plusieurs médias australiens, Mokhtarian avait déjà survécu à une tentative d’assassinat en février dernier, lorsqu’un homme armé avait ouvert le feu sur lui à la sortie d’une salle de sport à l’ouest de Sydney.

Ancien combattant reconverti dans l’entraînement, Mokhtarian était une figure respectée de la scène MMA australienne. Il s’était distingué par son engagement auprès des jeunes athlètes et son rôle dans le développement de nouveaux talents, rapporte ESPN.

Des témoins de la fusillade ont décrit une scène de panique. « On a entendu une énorme détonation, puis une épaisse fumée », a raconté un habitant au Sydney Morning Herald. « C’était irréel, surtout avec des enfants encore dehors à cette heure. » Une autre riveraine, citée par ABC News, a indiqué avoir tenté de porter secours à la victime avant l’arrivée des secours, sans succès.

Cette fusillade survient un jour après que la police de Sydney a arrêté un groupe soupçonné de préparer un meurtre, équipé d’armes, de cagoules et de bidons d’essence. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si les deux affaires sont liées. La police a ouvert une enquête et appelle toute personne disposant d’informations à se manifester.