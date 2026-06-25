Assemblée nationale : liste des députés désignés dans les institutions régionales et nationales

Les députés béninois ont procédé, mercredi 24 juin 2026, à la désignation de leurs représentants au sein de plusieurs institutions régionales et nationales. Les choix concernent notamment le Parlement de la CEDEAO, le Parlement panafricain, le CIP-UEMOA, la Haute Cour de Justice et l’Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP).

L’Assemblée nationale a renouvelé sa représentation dans plusieurs institutions régionales et nationales. La décision a été prise au cours de la séance plénière du mercredi 24 juin 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

Au Parlement de la CEDEAO, le Bénin sera représenté par :

1- Barthélémy Kassa (BR),

2- Casimir Sossou (BR),

3- Jérémie Adomahoun (UPR),

4- Cécile Ahoumènou (UPR) et

5- Boniface Yèhouétomey (UPR).

Au Parlement panafricain, les députés désignés sont :

1- Innocent Sabi Yo (BR),

2- Alimantou Badarou (BR),

3- Glawdys Tossou (UPR),

4- Malick Mora (UPR) et

5- Edmond Agoua (UPR).

Pour le Comité interparlementaire de l’UEMOA (CIP-UEMOA), l’Assemblée nationale sera représentée par :

1- Richard Allossohoun (UPR),

2- Tony Guimba Gninré Tafoumata (UPR),

3- Jacques Yempabou (UPR),

4- Michel Oloutoyé Sodjinou (BR) et

5- Nathanaël Sokpoèkpè (BR).

À la Haute Cour de Justice, les représentants désignés sont :

1- Benoît Dègla (BR),

2- Bernard Houngnibo (BR),

3- Francis Koto Gbian (BR),

4- Solange Mèhou (UPR),

5- Razacky Abiossè (UPR) et

6- Pauline Aikpando (UPR).

Enfin, à l’Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP), l’Assemblée nationale sera représentée par :

1- Mama Salifou (BR),

2- Denise Dègbédji (UPR) et

3- Mexent Djeigo (UPR).

Ces différentes désignations permettent à l’Assemblée nationale de participer aux travaux des organisations parlementaires régionales et au fonctionnement de plusieurs institutions stratégiques de la République.