AS FAR – JS Kabylie J4 : chaînes et horaires de diffusion TV

AS FAR reçoit la JS Kabylie ce samedi 31 janvier 2026 au Stade olympique de Rabat, pour la 4e journée du groupe B de la Ligue des champions de la CAF : coup d’envoi prévu à 19h GMT et deux équipes tenant chacune à deux points qui ont impérativement besoin d’une victoire pour rester en course pour les quarts de finale.

Les deux formations se retrouvent une semaine après un match aller qui s’est soldé par un score nul et vierge à Tizi Ouzou (0-0). Cette rencontre retour intervient dans un contexte délicat pour les deux clubs, où un résultat négatif pourrait compromettre leurs ambitions continentales.

Lors du premier affrontement, AS FAR a été légèrement dominant selon les observations de la rencontre et visera à tirer profit de l’avantage du terrain pour tenter d’arracher sa première victoire dans cette phase de groupe. De son côté, la JS Kabylie, reconnue pour sa solidité défensive lors du match aller, devra accroître son impact offensif afin de rapporter un résultat positif de la capitale marocaine. Un nouveau partage des points ne ferait les affaires d’aucune des deux équipes.

Informations pratiques et diffusion

La rencontre se déroulera au Stade olympique de Rabat, infrastructure choisie par AS FAR pour ce rendez-vous de la Ligue des champions de la CAF. Les enjeux strictement sportifs de ce match sont liés au classement du groupe B : les points à prendre sont cruciaux pour la qualification en quarts de finale et pour la suite de la compétition continentale.

Le déroulement de la partie et les choix tactiques adoptés par les staffs techniques des deux clubs seront déterminants, notamment en termes d’équilibre entre animation offensive et organisation défensive. Le contexte du match aller, sans but, place la recherche d’efficacité devant le but au centre des priorités des deux équipes.

La rencontre AS FAR – JS Kabylie sera diffusée en direct et en intégralité sur Arryadia TNT et beIN Sports Mena 2.