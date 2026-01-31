AS FAR en Ligue des champions CAF : où regarder le match

AS FAR affronte la JS Kabylie ce samedi 31 janvier 2026 au Stade olympique de Rabat, lors de la 4e journée du groupe B de la Ligue des champions de la CAF, avec un coup d’envoi fixé à 19h GMT et une diffusion prévue sur BeIN Sports HD 2 et Arryadia TNT. La rencontre oppose deux équipes qui pointent respectivement aux 3e et 4e places du groupe, chacune comptant 2 points après trois matches, et qui se présentent donc dans l’obligation d’obtenir les trois points pour maintenir leurs espoirs de qualification pour les quarts de finale.

Le match se joue à domicile pour AS FAR, qui reçoit la formation algérienne de la JS Kabylie sur la pelouse du Stade olympique de Rabat. Cette confrontation constitue la quatrième échéance du calendrier de la phase de groupes et intervient après trois journées disputées par l’ensemble des clubs du groupe B.

Les deux équipes arrivent à ce rendez-vous avec le même total de points — 2 unités — au terme des trois premières rencontres de la phase de poules. La situation au classement place donc AS FAR et la JS Kabylie en position délicate, où une victoire est présentée comme indispensable pour rester en course vers les places qualificatives.

Détails pratiques et enjeux immédiats

Le coup d’envoi est programmé à 19h GMT, horaire officiel communiqué pour cette 4e journée du groupe B de la Ligue des champions de la CAF. Le choix du Stade olympique de Rabat comme lieu de la rencontre confirme le statut d’hôte d’AS FAR pour cette affiche. La diffusion du match a été organisée sur deux chaînes : BeIN Sports HD 2, qui propose généralement une couverture internationale des compétitions africaines, et Arryadia TNT, accessible au public marocain.

Au classement du groupe B, AS FAR et la JS Kabylie occupent les troisième et quatrième positions respectivement, avec un total identique de 2 points après trois matches disputés par chacune des deux équipes. Cette égalité de points souligne l’importance du résultat de la 4e journée pour les deux clubs, qui doivent impérativement s’imposer pour conserver une chance d’atteindre les quarts de finale de la compétition continentale.

La rencontre se déroule dans le cadre d’une phase de groupes structurée par la CAF, et la 4e journée vient s’ajouter aux trois premières journées déjà disputées par les équipes du groupe B. Le statut actuel des deux clubs, tel que consigné après les trois premiers matches, est donc au centre de l’attention pour cette affiche programmée à Rabat.

La programmation télévisée indique que les téléspectateurs pourront suivre le match en direct sur BeIN Sports HD 2 et Arryadia TNT, conformément aux informations de diffusion communiquées pour cette rencontre de la Ligue des champions de la CAF.