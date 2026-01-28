Arsenal – Kairat Almaty (Ligue des Champions J8) chaînes et horaire TV

Arsenal reçoit le Kairat Almaty ce mercredi à 20h GMT pour la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Déjà quasiment assuré de terminer à la première place du groupe, le club londonien peut devenir la première équipe de la nouvelle formule de la compétition à aligner huit victoires en huit matchs, tout en cherchant à se relancer après sa défaite 3-2 concédée dimanche dernier contre Manchester United à l’Emirates Stadium.

Un succès permettrait aux Gunners d’inscrire cette campagne européenne dans l’histoire récente de la compétition : Liverpool, lors de la saison précédente, avait manqué cet objectif au terme de la dernière journée. L’enjeu sportif immédiat pour Arsenal est donc double : emporter la rencontre et conserver la dynamique de performance établie en phase de groupes.

La première place reste pratiquement acquise pour Arsenal, sauf scénario très improbable combinant une défaite londonienne et une large victoire du Bayern Munich avec un écart de six buts. Cette position de leader offrirait un avantage matériel pour la phase à élimination directe : la possibilité de recevoir au match retour lors de chaque confrontation, une disposition introduite par l’UEFA cette saison.

État des forces, gestion des ressources et diffusion du match

Sur le plan sportif, l’opposition sur le papier paraît déséquilibrée : Kairat Almaty occupe la dernière place du groupe et est éliminé de la compétition. Malgré cela, Arsenal aborde la rencontre en évitant toute relâchement, selon les éléments disponibles. La défaite contre Manchester United reste récente et l’équipe de Mikel Arteta doit notamment répondre à l’impératif de retrouver de la confiance à travers une prestation collective convaincante.

Le match constitue également une opportunité de gestion de l’effectif. Depuis le 23 novembre, l’effectif londonien a disputé 18 rencontres, un calendrier chargé qui impose des choix de rotation pour préserver la fraîcheur des joueurs. Un turnover est attendu afin d’alléger la charge de certains cadres et d’offrir du temps de jeu à des éléments moins sollicités au cours des dernières semaines.

Sur le plan audiovisuel, la rencontre sera diffusée en France et en Afrique francophone sur CANAL+ Live 12, avec une disponibilité en streaming via la plateforme myCANAL. Les abonnés pourront également suivre le match sur BeIN Sports. Au Royaume-Uni, la diffusion est prévue sur TNT Sports 7 et en streaming sur discovery+ UK.

Dans d’autres territoires, la retransmission varie selon les droits : Paramount+ aux États-Unis, DAZN ou ZDF en Allemagne, RTVE et Movistar+ en Espagne, SuperSport en Afrique subsaharienne et beIN Sports au Moyen‑Orient et en Afrique du Nord.