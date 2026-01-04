Après l’opération militaire, Trump promet des investissements pétroliers américains au Venezuela

Au lendemain de l’intervention militaire américaine à Caracas, le président des États-Unis a annoncé que des compagnies pétrolières américaines seraient autorisées à intervenir au Venezuela afin d’exploiter ses importantes réserves de pétrole, tout en maintenant l’embargo en vigueur.

Samedi 3 janvier, Donald Trump a indiqué que Washington permettrait à des groupes pétroliers américains de se rendre sur place pour remettre en état les infrastructures et relancer la production de brut. Il a toutefois précisé que l’embargo américain sur le pétrole vénézuélien demeurait pleinement appliqué, malgré l’opération militaire menée contre le président Nicolás Maduro.

« Nos plus grandes compagnies pétrolières investiront des milliards de dollars pour réparer des installations gravement endommagées et générer des revenus pour le pays », a déclaré le président américain lors d’une conférence de presse en Floride, réaffirmant que « l’embargo sur l’ensemble du pétrole vénézuélien reste en vigueur ».

Dans la nuit de vendredi à samedi, les États-Unis ont mené plusieurs frappes aériennes sur le Venezuela avant d’arrêter Nicolás Maduro et de le transférer sur le sol américain. Donald Trump l’accuse d’être impliqué dans un vaste réseau de narcotrafic, une accusation rejetée par l’intéressé, qui dénonce une tentative de prise de contrôle des ressources pétrolières du pays.

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le Venezuela disposait en 2023 d’environ 303 milliards de barils de pétrole, soit près de 17 % des réserves mondiales. Washington impose des sanctions économiques au pays depuis 2017 et avait instauré un embargo pétrolier en janvier 2019, lors du premier mandat de Donald Trump.

Au début de son second mandat en 2025, le président américain a mis fin aux licences autorisant certaines multinationales du secteur à opérer au Venezuela malgré les sanctions. Seule l’entreprise américaine Chevron bénéficie d’une dérogation, sans toutefois pouvoir verser de fonds au pouvoir en place. En partenariat avec la compagnie nationale PDVSA, elle exploite quatre champs pétroliers dans le pays.