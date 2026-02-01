Antoine Semenyo buteur contre Manchester City en Premier League

La 24e journée de Premier League, ce dimanche 1er février 2026, oppose Tottenham à Manchester City dans une rencontre en cours au moment des faits, marquée par l’ouverture du score et la réalisation de l’attaquant ghanéen Antoine Semenyo, qui inscrit le deuxième but de Manchester City à la 44e minute, portant provisoirement le score à 2-0 en faveur des Citizens.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le but d’Antoine Semenyo intervient à la 44e minute de jeu et correspond au deuxième but inscrit par Manchester City face à Tottenham dans cette rencontre. Cette réalisation est signalée comme intervenant à un moment où Manchester City parvient à imposer son rythme sur le terrain.

Sur le plan statistique individuel, après 48 minutes de jeu Antoine Semenyo totalise deux tirs et un but dans cette opposition. Il s’agit, d’après les éléments disponibles, de son deuxième but avec Manchester City depuis son arrivée au club.