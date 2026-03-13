Annie Philippe face à près de 100 000 euros d’impayés et risque d’expulsion

Annie Philippe, icône yé-yé des années 1960 et ancienne compagne de Claude François, se retrouve confrontée à une situation financière dramatique : âgée de 77 ans, elle fait face à des impayés de loyer évalués à près de 100 000 euros et risque l’expulsion de son appartement parisien où elle vit seule depuis plusieurs années.

Interprète de titres tels que Tickets de quai et J’ai tant de peine, Annie Philippe avait emménagé en 1985 avec son mari Cyrille Guimard dans un logement de 65 m² disposant d’une terrasse de 55 m² et d’un jardin d’hiver, situé face au bois de Boulogne. Sa carrière a basculé avec la pandémie de Covid-19 : employée au sein d’une société de production, elle explique que l’arrêt de son activité en 2020 a été le point de départ de ses difficultés financières.

La chanteuse dit être « dans une situation financière catastrophique » et a sollicité puis obtenu une procédure de surendettement. La commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine lui avait accordé, selon ses déclarations, une remise de loyer d’environ 40 000 euros. Malgré cette mesure, elle n’aurait pas réglé son loyer depuis trois ans ; le bail prévoit un loyer mensuel de 2 000 euros.

Procédure judiciaire et montants réclamés

Face aux impayés, le propriétaire du logement a engagé une procédure devant le juge des contentieux afin de récupérer son bien, qu’il souhaite réserver à l’un de ses enfants. En juin 2023, l’assignation a abouti à une condamnation : l’ancienne égérie de Claude François a été condamnée à régler près de 52 000 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à s’acquitter des loyers courants, selon les informations publiées par Le Parisien.

Depuis cette décision, la créance a continué de croître : l’avocate du propriétaire évoque désormais un total avoisinant les 100 000 euros d’impayés. Le dossier comporte, selon les éléments cités par la défense, des tensions supplémentaires liées au comportement d’Annie Philippe envers une ancienne « Claudette », mention qui figure dans les pièces de procédure et que le propriétaire avance pour justifier la fermeture des voies de négociation.

Me Arlette Adoner, avocate représentant le propriétaire, a déclaré vouloir engager une nouvelle procédure « au fond » afin d’obtenir l’expulsion : l’objectif affiché est que la locataire, en situation de faibles revenus et âgée de plus de 70 ans, puisse être orientée vers un logement social. « Comme elle vit seule avec une petite retraite dans un appartement à 2 000 euros de loyer et qu’elle a plus de 70 ans, personne ne va la reloger. Notre but c’est donc d’obtenir son expulsion en l’assignant dans une nouvelle procédure au fond, pour qu’elle devienne propriétaire sur un logement social, nous n’avons pas d’autres choix », a-t-elle expliqué.

Dans ce contexte judiciaire et financier lourd, Annie Philippe confie se sentir « prise à la gorge ».