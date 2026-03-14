Amandine Pellissard provoque ses abonnés sur les réseaux sociaux

Amandine Pellissard, connue pour sa participation à l’émission Familles nombreuses sur TF1, est devenue une personnalité très médiatisée en France, oscillant entre notoriété télévisuelle et polémiques liées à sa reconversion dans la création de contenu à caractère sexuel. Mère de famille nombreuse — le texte source évoque aujourd’hui neuf enfants — elle a successivement cultivé une image provocatrice sur les réseaux sociaux, lancé une chaîne YouTube en avril 2024 et mis fin, en 2025, à sa présence sur une plateforme payante pour adultes.

Révélée par le format télévisuel qui suit le quotidien de familles nombreuses, Amandine s’est démarquée par un caractère affirmé et une forte présence à l’écran. Le programme de TF1, qui présente le quotidien de fratries « XXL », a offert le premier point de visibilité médiatique à la mère de famille. Sa personnalité, qualifiée parfois de « grande gueule » dans les comptes rendus publics, a contribué à faire d’elle une figure facilement identifiable dans le paysage des candidats de télé-réalité françaises.

Après cette exposition télévisuelle, Amandine Pellissard a développé une activité d’influenceuse et de créatrice de contenus pour adultes, via un réseau social payant destiné à un public majeur et consentant. Selon les éléments disponibles, elle diffuse des photos et des vidéos à caractère sexuel, souvent en compagnie de son époux, Alex, qui la filme. Cette orientation a suscité des réactions vives sur les plateformes et a valu à la mère de famille des vagues de critiques et de cyberharcèlement.

Parcours médiatique, réactions et chronologie des activités en ligne

Le passage d’Amandine Pellissard du divertissement familial à la production de contenus pour adultes a alimenté les couvertures de presse people et les échanges sur les réseaux sociaux. Les commentaires négatifs et le harcèlement en ligne ont été récurrents, y compris lors d’interventions médiatiques ponctuelles, notamment des apparitions citées dans des productions comme TPMP sur C8 qui ont parfois amplifié la visibilité des polémiques.

En parallèle de ses publications sur des plateformes payantes, Amandine a tenté une diversification vers le format vidéo grand public : en avril 2024 elle a lancé la chaîne PELLISSARD SHOW sur YouTube, accompagnée de son mari. La chaîne comportait une série de courtes vidéos, six au total, la dernière ayant été mise en ligne en juin 2024. Dans l’une de ces publications de type FAQ, elle a répondu à la question « Que vous manque-t-il pour être comblé ? » en plaisantant sur l’éventualité d’un dixième enfant avant d’évoquer l’idée d’un million d’euros, un échange relayé par la presse people.

Le couple apparaît régulièrement comme complice dans ces contenus : Alex est décrit comme le réalisateur ou le photographe des publications intimes de son épouse, et Amandine le surnomme dans certains partages par un sobriquet repris par la presse people. Enfin, selon les informations disponibles, et reprises dans les comptes rendus médiatiques, la mère de famille a fermé son compte sur la plateforme adulte en 2025.