Alice Taglioni rétablit la vérité sur son élection à Miss Corse et répond aux accusations de piston

Lors d’une récente émission de C à vous, l’actrice Alice Taglioni s’est replongée avec humour dans ses années de jeunesse en évoquant sa victoire à l’élection de Miss Corse en 1996. Ce concours régional, qui lui a ouvert les portes de Miss France, a également été marqué par des controverses sur le prétendu favoritisme. Une séquence d’archives diffusée en direct a révélé la réaction virulente d’une candidate déçue, soulignant une atmosphère tendue lors de ce rendez-vous beauté.

Alice Taglioni, désormais une figure reconnue du cinéma français, avait en effet remporté le titre de Miss Corse il y a près de trente ans. Cette consécration régionale lui avait donné l’opportunité de participer à l’élection nationale de Miss France, lançant sa carrière médiatique sous les projecteurs. C’est avec amusement qu’elle est revenue sur ce souvenir à l’occasion de son passage télévisé, où elle a commenté une archive vidéo montrant une concurrente très contrariée par les résultats.

La vidéo montrait la deuxième dauphine exprimer sa frustration en direct, accusant le concours de favoritisme. Selon elle, le concours était « truqué » et les gagnantes étaient choisies sur la base de relations privilégiées plutôt que du mérite. Ces propos colériques, loin d’ébranler Alice Taglioni, ont suscité chez elle un éclat de rire et un commentaire ironique, mettant en lumière les coulisses parfois houleuses de ces compétitions de beauté.

Alice Taglioni et les coulisses mouvementées de Miss Corse 1996

À l’époque où elle s’était présentée au concours de Miss Corse, Alice Taglioni n’imaginait sans doute pas que cette expérience deviendrait une anecdote marquante de sa vie. En 1996, la jeune femme avait réussi à convaincre le jury et à décrocher le prestigieux sésame pour l’élection Miss France. Mais sur le plateau de C à vous, elle a révélé que cet événement avait été entaché de tensions, notamment de la part d’une candidate particulièrement furieuse.

La deuxième dauphine, lors de l’annonce des résultats, avait vivement dénoncé publiquement un système biaisé. Elle affirmait sans détour que « si on ne connaît personne, on ne gagne pas », dénonçant un prétendu « piston » à l’œuvre dans le concours. Alice Taglioni a raconté que cette adversaire était encore très remontée dans les coulisses, illustrant les rivalités et la pression présentes lors de ce type d’élections régionales.

Ce que l’actrice a trouvé particulièrement ironique, c’est que cette même candidate accusatrice a finalement eu l’opportunité de participer à l’élection Miss France. En effet, la première dauphine s’étant désistée, c’est elle qui a pris le relais pour représenter la Corse au niveau national. Cette révélation a déclenché une note d’humour de la part d’Alice Taglioni, qui n’a pas manqué de rappeler avec malice que si elle n’a pas remporté Miss France, c’était probablement parce que, selon les accusations initiales, le concours était « truqué ».

Par cette anecdote, Alice Taglioni a montré, avec légèreté et dérision, que ces compétitions regorgent d’histoires et de rebondissements souvent méconnus du grand public, tout en témoignant de l’ambiance parfois électrique qui règne dans les coulisses de ces concours de beauté.