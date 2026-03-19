Alexandra de Hanovre publie des photos d’enfance déguisée en Hannah Montana

Le 19 mars, Alexandra de Hanovre a partagé dans sa story Instagram sa joie à l’idée de découvrir prochainement le programme consacré aux 20 ans de la série Hannah Montana sur Disney+. La princesse, qui suivait la série durant son enfance, s’est dite enthousiaste.

Disney+ avait annoncé en février qu’un rendez‑vous serait organisé pour célébrer les deux décennies de la série. La diffusion anniversaire est prévue le 24 mars aux États‑Unis, date symbolique correspondant à la première diffusion du programme original, tandis que la date de diffusion en France n’a pas encore été communiquée mais est annoncée pour le printemps.

Selon Le Parisien, l’émission sera tournée en studio devant un public et sera animée par la podcasteuse Alex Cooper. Miley Cyrus participera à ce numéro spécial : elle donnera une interview exclusive et des images d’archives inédites de la série seront diffusées.

Souvenir d’un concert familial déguisée en Hannah Montana

Alexandra de Hanovre a ensuite publié des photos de son enfance tirées d’albums familiaux. L’une d’elles la montre vêtue d’un body rose et scintillant à l’effigie d’Hannah Montana, portant un collier avec un pendentif en forme de guitare et une longue chevelure blonde. Une autre image d’archive la montre tenant un micro, comme lors d’une prestation improvisée devant sa famille.