Afrique du Sud J7 : Orlando Pirates et AmaZulu en duel pour la première place

AmaZulu reçoit Orlando Pirates pour une rencontre reportée de la 7e journée de la Betway Premiership, programmée le 3 février à 17h30 GMT au Princess Magogo Stadium de Durban. Le résultat de ce match pourrait redistribuer les cartes du haut de tableau, tant les enjeux sont importants pour les deux formations.

Orlando Pirates, deuxième du classement avec 32 points, aborde cette affiche avec la dynamique du moment : le club n’est pas engagé sur la scène continentale et peut donc concentrer ses forces sur le championnat. Forts de cinq succès consécutifs, les hommes de la direction technique visent un sixième succès qui leur permettrait de ravir la tête du championnat, au moins provisoirement, avant leur confrontation reportée face à Mamelodi Sundowns en 17e journée.

De son côté, AmaZulu, installé à la quatrième place avec 30 unités, n’entend pas laisser filer l’opportunité de s’immiscer dans la lutte pour le titre. Les locaux affichent deux victoires de rang face à Marumo Gallants puis TS Galaxy ; une nouvelle victoire à domicile renforcerait la crédibilité de leur candidature et confirmerait la montée en puissance d’Usuthu dans la course au sommet.

Un duel serré attendu à Durban

Sur le plan tactique, la rencontre promet d’opposer la fraîcheur offensive des Pirates à la solidité affichée récemment par AmaZulu, qui mise sur son public et son efficacité sur transitions pour faire la différence. L’atmosphère au Princess Magogo Stadium devrait être électrique, chaque équipe cherchant à prendre l’avantage au classement. Les choix d’alignement et la capacité à gérer les temps faibles du match pourraient sceller l’issue de cet affrontement capital.