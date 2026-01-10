La suite après la publicité
Afghanistan : quatre tués dans un accident minier

Quatre mineurs sont morts vendredi 9 janvier dans le nord-est de l’Afghanistan, asphyxiés par les fumées d’une broyeuse au sein d’une galerie souterraine d’une mine de pierres précieuses, ont indiqué les autorités locales. L’accident s’est produit dans le district de Khash, dans la province du Badakhshan, a précisé Ehsanullah Kamgar, porte‑parole de la police locale, auprès de l’AFP. Les autorités n’ont pas précisé si la mine était exploitée légalement ou illégalement.

