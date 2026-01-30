Adil Boulbina atteint la barre des 10 buts en Qatar Stars League avec Al Duhail

Adil Boulbina a inscrit, vendredi 30 janvier 2026, son dixième but sous les couleurs d’Al Duhail en ouvrant le score contre Al Rayyan lors d’une rencontre de la Qatar Stars League. Aligné d’entrée, l’ailier gauche algérien a trouvé le chemin des filets à la 13e minute après une opportunité créée par le Français Benjamin Bourigeaud. Au moment d’écrire ces lignes, la partie reste en cours et le score est de 1-1 à dix minutes de la fin.

Le geste décisif est intervenu peu après le coup d’envoi : profitant d’un temps de retard de la défense d’Al Rayyan et de la passe précipitée par le travail préalable de Bourigeaud, Boulbina a trompé le gardien adverse pour permettre à son équipe de prendre l’avantage. Titularisé dans le onze de départ, il a su se démarquer dès les premières minutes de la rencontre.

Arrivé cet été à Al Duhail après avoir été le meilleur buteur du championnat algérien la saison précédente, Boulbina confirme son adaptation au football qatari. Cette saison, il totalise dix réalisations et cinq passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues, dont quatre buts en championnat domestique. Sous les ordres de Djamel Belmadi, l’attaquant s’impose progressivement comme l’un des éléments offensifs majeurs de l’effectif, mis en avant pour sa vivacité, sa justesse technique et son sens du but. Il affiche par ailleurs quatre réalisations en sélection, cumulées entre les équipes nationales A’ et A.

Statuts de la saison et rôle dans l’effectif

La dizaine de buts inscrits depuis son arrivée à Al Duhail témoigne d’une intégration rapide au sein du club qatari, où Boulbina a pris une place régulière dans les rotations offensives. Ses chiffres, établis sur 18 apparitions toutes compétitions confondues, associent buts et passes décisives, illustrant une contribution offensive multiple pour son équipe.

La réalisation face à Al Rayyan s’inscrit dans une dynamique déjà amorcée plus tôt dans la saison, et souligne la capacité de l’attaquant à se montrer décisif en phase offensive. Le rôle de Benjamin Bourigeaud dans la construction de l’action ayant mené au but met en lumière l’interaction entre les éléments offensifs du collectif d’Al Duhail lors des phases de création.

La provenance de Boulbina, auteur majeur du championnat algérien la saison passée, et ses statistiques actuelles avec Al Duhail renforcent le bilan d’une première saison à l’étranger jugée réussie au vu de son rendement chiffré. Ses qualités techniques et sa vitesse sont régulièrement citées comme des atouts lui permettant de peser sur les défenses adverses au Qatar.

Dans le même temps, ses performances en sélection, avec quatre buts inscrits sous les couleurs des équipes nationales A’ et A, complètent son profil de joueur en progression tant au niveau des clubs qu’au niveau international.