Ademola Lookman va rejoindre l’Atlético Madrid après accord avec l’Atalanta

L’attaquant international nigérian Ademola Lookman est sur le point de rejoindre l’Atlético de Madrid après qu’un accord a été trouvé entre le club madrilène et l’Atalanta Bergame, pour un montant rapporté autour de 35 millions d’euros. Agé de 28 ans, le joueur se trouve actuellement à Madrid pour effectuer les examens médicaux et finaliser la signature de son contrat ; le transfert ne pourra être officialisé qu’après la réussite de ces formalités.

Selon les informations transmises par les parties proches du dossier, les deux clubs ont scellé les modalités principales de l’opération, qui reste conditionnée à la visite médicale et à la signature du joueur. Ces étapes administratives et médicales constituent les dernières étapes avant l’intégration de Lookman dans l’effectif dirigé par l’entraîneur Diego Simeone.

Le joueur est attendu à l’Atlético pour signer son contrat dès que les examens médicaux auront été validés. Les sources mentionnent que la finalisation du transfert dépendra uniquement de ces formalités, qui sont présentées comme une condition indispensable à l’inscription de Lookman au sein du groupe professionnel du club madrilène.

Profil du joueur et perspectives sportives

Ademola Lookman arrive à Madrid fort d’une expérience récente en Serie A avec l’Atalanta Bergame et de passages antérieurs en Premier League. Le profil du joueur — décrit par ses recruteurs comme rapide et technique — est attendu pour offrir des options complémentaires dans le secteur offensif de l’Atlético. Le club madrilène a exprimé l’idée que ses caractéristiques pourraient enrichir l’attaque pour la deuxième moitié de la saison.

Le montant du transfert, indiqué par des sources proches du dossier, s’élève à environ 35 millions d’euros. Ce chiffre représente l’accord financier annoncé entre l’Atalanta et l’Atlético de Madrid pour le cession du joueur. Aucune information supplémentaire sur la durée du contrat ou les conditions salariales n’a été communiquée dans les éléments disponibles.

La communication officielle de l’Atlético de Madrid devrait intervenir après la réussite des examens médicaux et la signature du joueur, une annonce qui, d’après les mêmes sources, est attendue dans les prochains jours. La mise à disposition de Lookman pour des rencontres officielles dépendra de sa validation médicale, de son intégration au groupe et de l’état de sa préparation physique au moment de son arrivée.