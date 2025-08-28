PAR PAYS
Accident au niveau du pont de Wondo: le corps du second passager repêché après des heures de recherche

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Société
Un tragique accident de la circulation s’est produit le mardi 26 août au niveau du pont de Wodo, à proximité d’Ina, dans la commune de Bembéréké. Un véhicule 4×4, appartenant à une ONG et en partance pour Banikoara, a basculé dans les eaux.

À bord se trouvaient deux personnes: le chauffeur et son supérieur hiérarchique, directeur exécutif de l’organisation. Le conducteur, parvenu à s’extraire du véhicule, a été secouru et poursuit actuellement ses soins.

Selon Le Projecteur, après plusieurs heures de recherches menées par les secours, le corps sans vie du directeur exécutif de l’ONG, porté disparu, a finalement été retrouvé.

Soulignons que quelques jours avant se drame, un bus d’une compagnie de voyage a chuté dans le fleuve Ouémé. Un accident qui a coûté la vie à une multitude de personnes.

