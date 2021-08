Chine: la star canadienne, Kris Wu, arrêtée pour viol présumé

La police chinoise a arrêté et détient la pop star sino-canadienne, Kris Wu, soupçonnée de viol.

Kris Wu a été appréhendé après avoir prétendument « induit à plusieurs reprises des jeunes femmes à avoir des relations sexuelles », a déclaré la police dans un communiqué. L’affaire contre Wu, 30 ans, dont le vrai nom est Wu Yifan, a commencé après que des allégations ont émergé le mois dernier sur Weibo, une plateforme de médias sociaux chinoise.

Une femme postée sous le pseudonyme « Du Meizhu » a affirmé avoir été agressée sexuellement alors qu’elle était étudiante à l’Université de communication de Chine à Pékin. Selon la victime présumée, elle avait 17 ans au moment de l’agression présumée. Les allégations ont fait l’objet d’une plus grande publicité après qu’elle a été interviewée par 163.com, une importante plateforme d’information chinoise.

Après la publication des allégations le mois dernier, Wu, qui est né dans le sud de la Chine mais qui est citoyen canadien, a nié les allégations sur son compte personnel Weibo. La société de Wu a annoncé qu’elle poursuivait une action en justice contre son accusatrice, qualifiant les accusations de « rumeurs malveillantes ».

Le principal organisme chargé de l’application des lois en Chine, la Commission centrale des affaires politiques et juridiques du Parti communiste au pouvoir, a commenté la détention de Wu, dimanche, en publiant sur Weibo : “Sur le territoire chinois, il est nécessaire de respecter les lois chinoises. Nous ne nous trompons pas ; nous ne nous complaisons pas. Nous prenons les faits comme base et la loi comme critère”.

La marque de mode, Louis Vuitton, en réaction, a suspendu son contrat avec la pop star. “Louis Vuitton prend très au sérieux les récentes accusations concernant M. Kris Wu et suspend à ce titre sa collaboration avec l’artiste jusqu’à la fin de l’enquête”, a-t-il ajouté. Wu est l’une des plus grandes stars de la musique en Chine. Sur sa page Weibo, il compte plus de 51 millions de followers.