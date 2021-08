Burkina Faso: des étudiants béninois de Ste Julie, victimes d’un accident mortel

Le mercredi 11 août 2021, un grave accident de la circulation s’est produit dans le village de Zempasgo, route Ouagadougou. Selon les investigations de BENIN WEB TV, il y a des étudiants béninois dans le lot des accidentés, mais ils ne sont pas de l’ENP-Ouagadougou comme indiqué dans les publications balancées sur Facebook.

Deux (02) morts et deux (02) blessés dans un grave accident de la circulation dans le village de Zempasgo, sur la route Ouagadougou. Selon les informations de BENIN WEB TV, il s’agissait d’une collision entre un camion et un bus transportant des passagers dont des étudiants béninois de l’école de santé Ste Julie. Alertés à 04h 45, les secours ont pris départ à 04h 47 et sont arrivés sur les lieux à 05h 31, après avoir parcouru 46 km. Sur place, ils ont constaté deux décès et deux blessés, conduits au Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) de Zorgho.

Pour le moment, les autorités burkinabè n’ont pas confirmé que des béninois sont dans le lot des morts et/ou des blessés. Mais selon nos sources, parmi les passagers, se trouvaient des étudiants béninois. « Ce sont des Béninois. Ils avaient pris la voie pour le Bénin. Ils disaient qu’ils se rendaient au Bénin », a confié à BENIN WEB TV, une étudiante béninoise au Burkina Faso. Il faut rappeler que Sainte Julie de Ouagadougou est une école privée de santé qui forme en infirmerie et sage-femme.