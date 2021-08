Bénin: une fille de 13 ans violée par un meunier à Cotonou

Une fille de 13 ans a été victime de viol à Cotonou. La scène s’est produite à Zogbo, dans le 9ème arrondissement de la capitale économique, le samedi 31 juillet 2021. Le présumé auteur, un meunier, est en cavale.

Un cas de viol a été signalé à Zogbo, samedi dernier. Selon les informations parvenues à la rédaction de BENIN WEB TV, la victime est âgée de 13 ans. Accompagnée de son petit frère, elle était partie moudre du maïs, mais c’était sans compter avec la mauvaise foi du meunier.

Selon les faits rapportés, la fillette et son petit frère se sont retrouvés seuls avec le meunier dans le moulin. Malheureusement pour la victime, il n’y avait plus à cet instant là, d’autres clients. Le meunier a donc profité pour satisfaire de force sa libido. Malgré les cris de sa victime et la présence du petit frère, il ne s’est pas arrêté.

Informés de la situation, les éléments de la police républicaine, en fonction dans le 9ème arrondissement, sont descendus sur les lieux, le lendemain. Ils n’ont malheureusement pas pu mettre la main sur le violeur présumé. “Il avait déjà pris la clé des champs”, a confié une source de BENIN WEB TV.