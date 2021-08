Bénin: un individu déposé en prison pour avoir tenté d’assassiner l’enfant de sa femme

Un homme de 27 ans a été déposé en prison ce mardi 17 août 2021. Il est accusé de tentative d’infanticide sur un enfant de 02 ans.

Doutant de la paternité de l’enfant de 02 ans de sa femme, il décide de lui ôter la vie. Chose curieuse, il aurait tracé son plan avec l’accord de sa femme, mère de l’enfant. Selon les faits rapportés par la présidente de l’ONG Famille Nutrition Et Développement (FND), la scène s’est déroulée suite à une dispute du couple. L’homme aurait dit ne pas être le père de l’enfant dont il s’occupe pourtant depuis 02 ans.

Quelque temps après la dispute, l’homme revient à la maison et aurait demandé à sa femme de lui trouver une corde pour étrangler l’enfant. « Après les malentendus il était sorti et au retour avait demandé à son épouse de lui trouver une corde pour étrangler le bébé afin de taire les histoires autour de sa paternité », rapporte Hélèna Capo-Chichi.

Plan échoué…

Selon les faits rapportés, la femme aurait effectivement exécuté l’ordre de son mari, en mettant à disposition la corde qui allait servir à étrangler l’enfant. « Il avait tiré très fort trois fois de suite la corde pendant que la mère gardait la bouche de l’enfant fermé avec la main, sous l’ordre de son époux », raconte la présidente de l’ONG FND.

Néanmoins, l’enfant a réussi à tousser. Craignant que les voisins entendent le cri de l’enfant, le mari a dû le relâcher. Il dit par la suite à son épouse qu’il serait mieux de lui mettre de raticide dans le repas et qu’en revenant de la ville qu’il en achètera pour qu’ils empoisonnent le repas du petit garçon. Ce que la mère avait accepté. Hélèna Capo-Chichi

Prenant conscience du danger, la jeune dame change d’avis et raconte toute l’histoire à une connaissance. Le commissariat central d’Abomey-Calavi a été aussitôt informé et le couple interpellé. Présentés au Procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi, l’homme a été déposé en prison et sa femme mise sous convocation.

Pourquoi le mari doute de la paternité de l’enfant ?

L’homme pense ne pas être le vrai père de l’enfant, parce que sa femme avait eu des rapports s3xuels forcés avec son frère consanguin. Elle a subi cet abus deux fois, alors même qu’elle était déjà en relation avec son mari actuel. « Elle aurait raconté ce brin de son rapport incestueux avec son frère à son petit ami. Ce qui est devenu source de mésentente et de dispute avec ce dernier. Malgré cela, ils avaient continué leur vie jusqu’à ce qu’elle découvre qu’elle était enceinte et rejoigne son mari. Cependant, le mari avait toujours des doutes sur la paternité de l’enfant », a confié Hélèna Capo-Chichi.

Dans son récit, la mère de l’enfant a fait savoir qu’elle a été abandonnée à l’âge de 02 ans par sa mère. Orpheline de père, elle s’est retrouvée à vivre de ménage en ménage. Ce n’est qu’à l’âge de 16 ans qu’elle a été récupérée par son frère consanguin, avec qui elle vivait avant de rejoindre son mari.