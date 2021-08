Bénin: deux jeunes de 18 ans déposés en prison pour cybercriminalité

Deux jeunes de 18 ans ont été déposés à la prison civile d’Akpro-Missérété, ce vendredi 6 août 2021, pour anarque par voie électronique.

La cybercriminalité prend de l’ampleur de jour en jour au Bénin. Après l’arrestation de 56 jeunes dans une maison à Cotonou, deux autres jeunes Béninois de 18 ans ont été présentés au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour des faits d’arnaque en ligne ce vendredi 6 août 2021.

Ils ont été arrêtés par l’OCRC dans des localités du Mono et du Couffo. La télévision nationale informe qu’après des mois d’enquête, il est apparu que les deux suspects usurpaient l’identité de responsables d’organismes internationaux, tels que l’AFD, et leurs logos pour lancer de faux avis de recrutement et d’offres de prêt.

En attendant leur procès, les deux présumés cybercriminels ont été déposés à la prison civile d’Akpro-Missérété.