Bénin – Coups et blessures volontaires: le procès d’Owo-Lobè et ses co-accusés renvoyé au 7 septembre

Accusés de complicité de coups et blessures volontaires et de coups et blessures volontaires, l’empereur mondial de la fraternité Ogboni, Abibou Adéola Adam alias Owo-Lobè, et ses co-accusés ont été devant les juges ce mardi 10 août 2021, mais le procès a été renvoyé au 07 septembre 2021. Ils sont accusés par l’un des employés du palais impérial, qui dit avoir été violemment bastonné par les mis en cause.

Le procès d’Abibou Adéola Adam alias Owo-Lobè et ses ministres s’est ouvert ce mardi au tribunal de Cotonou. Le procès a été renvoyé au 07 septembre en raison de l’absence de la victime. Arrêtés et présentés au Procureur, seul l’empereur avait été laissé libre et mis sous convocation, ses 08 ministres ayant été tous déposés. L’empereur mondial de la fraternité Ogboni, Abibou Adéola Adam alias Owo-Lobè, est poursuivi pour complicité de coups et blessures volontaires. Ses ministres sont, quant à eux, épinglés pour coups et blessures volontaires.

Lors de leur présentation, le premier responsable du palais impérial a confié ne pas être de mèche avec ses ministres. Il a martelé qu’il n’avait donné aucune instruction faisant état de la bastonnade du plaignant. Abibou Adéola Adam alias Owo-Lobè dit ne pas avoir été informé au préalable du plan qui allait être déroulé au cours du fameux conseil des ministres, au cours duquel le châtiment corporel a eu lieu.

Les faits, selon la victime…



Secrétaire administratif dans les bureaux d’Abibou Adéola Adam alias Owo-Lobè, Ibrahim Houégnon avait été envoyé pour une opération de retrait Mobile Money. Une opération qui a mal tourné et qui serait la principale cause de sa bastonnade.

Selon les dires d’Ibrahim, l’empereur mondial de la fraternité Ogboni l’avait envoyé pour un retrait de 195 000 FCFA. « La dame qui allait me faire l’opération de retrait a mis 19 500 fcfa. Elle a donc omis un zéro. Moi j’ai validé sans faire attention », a-t-il raconté dans un audio de 5 minutes. Il a donc validé un retrait de 19 500 FCFA, mais a reçu des mains de la dame une somme de 195 000 FCFA.

J’étais rentré avec les 195 000 fcfa que j’ai remis à son éminence Owo-Lobè. Quelques heures plus tard, la dame s’est rendue compte de son erreur. Elle a donc repris contact avec moi pour récupérer son argent. Ibrahim H.

C’est après les appels de la dame, qu’il se serait lui-même rendu compte de l’erreur. « Après contrôle, j’ai également constaté qu’il y avait un surplus de 175 500 fcfa. Je suis allé retirer les sous que j’ai ensuite déposé dans mon compte bancaire », a-t-il fait savoir. Après ça, il dit avoir demandé à la dame de la rejoindre au palais impérial des Ogboni.

L’intervention de la police…



La dame s’est effectivement rendue au palais pour rencontrer son débiteur. Ibrahim a promis payer l’argent, mais la police était déjà au courant de l’affaire. Informé de la situation, l’empereur mondial Owo-Lobè lui a demandé d’aller régler la situation au commissariat. « J’ai été gardé à vue. Le commissariat a décidé que je reste là, en attendant qu’il ne fasse jour pour que j’aille faire le retrait pour rembourser », a-t-il confié.

Entre temps, l’empereur et ses ministres ont cotisé 60 mille qu’ils ont envoyé à Ibrahim, pendant qu’il était au commissariat. « Le matin, je suis allé retirer les sous de mon compte bancaire pour rembourser la dame. Après avoir récupéré son argent, elle dit qu’elle ne veut pas enclencher une procédure judiciaire, qu’on pouvait me laisser partir », a-t-il dit dans son audio.

Conformément à la demande de la dame, Ibrahim a été relâché et a repris service dans les bureaux d’Owo-Lobè. « Le lendemain, aux environs de 22h 30, Owo-Lobè me faisait comprendre qu’il y a un conseil des ministres au premier étage et que je devais aller apprêter la salle », raconte Ibrahim.

Un conseil des ministres spécialement consacré à l’affaire « Mobile Money ». Arrivé dans la salle du conseil des ministres, Ibrahim rencontre le premier ministre du palais impérial, qui lui fait savoir qu’il est aussi concerné par la séance.

L’ordre du jour portait uniquement sur ma personne. Après le point de la situation fait par un membre du palais, qui était aussi au commissariat, s’en est suivi ma bastonnade. Une dame sort un bois, un bâton en fer, une lanière, une barre en aluminium. Ils étaient au nombre de 18. Elle a demandé à ce que chacun d’eux m’applique 20 coups. A tour de rôle, ils m’ont châtié. Ibrahim H.

Dans la vidéo qui a abondamment circulé sur les réseaux sociaux, on voit Ibrahim bastonné à sang. Au milieu d’un groupe de personnes, couché à terre, il recevait sans cesse des coups violents. Il a pu s’échapper par la suite pour se retrouver à l’hôpital.

Comment Ibrahim est-il devenu employé de l’empereur des Ogboni ?



Selon les dires de la victime, sa rencontre avec Abibou Adéola Adam alias Owo-Lobè s’est faite pendant que ses activités commerciales tournaient au ralenti. En effet, Ibrahim avait décidé d’aller consulter l’empereur mondial de la fraternité Ogboni pour mieux comprendre ce qui se passait dans sa vie.

De la consultation « spirituelle », il en était ressorti que c’est l’une de ses épouses qui serait à la base de ses difficultés. « Quelques semaines plus tard, il me prend comme secrétaire administratif dans ses bureaux, en juin 2020 », précise la victime.