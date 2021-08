Bénin -Choix des filières des nouveaux bacheliers: la plateforme « aprèsmonbac » mise en service lundi prochain

Après les séances de sensibilisation lancées sur l’ensemble du territoire national par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame Eléonore Ladékan Yayi, les nouveaux bacheliers pourront commencer par opérer le choix de leur filière. Dans ce cadre, il sera mis en service dès ce lundi 23 août 2021, la plateforme « apresmonbac.bj »

Le recueil des choix des filières des nouveaux bacheliers va commencer le lundi 23 août avec la mise en service de la plateforme « apresmonbac ».

L’annonce a été faite par un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Selon ledit communiqué, la plateforme de recueil des choix de filières dans les universités publiques sera ouverte du lundi 23 août au dimanche 5 septembre 2021 à minuit.

Cette phase de recueil des trois choix de filières est réservée à tous les bacheliers de 2021, titulaires d’un baccalauréat classique (séries A1, A2, B, C, D, E, EA, F1, F2, F3, F4, G1, G2 et G3), en vue de leur sélection et de leur classement à titre de boursiers, de formations partiellement payantes et d’aides universitaires, précise le communiqué.

Pour opérer des choix conséquents, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique rappelle à ces nouveaux bacheliers de s’approprier du contenu du guide d’orientation mis à leur disposition.

Aucun dossier physique, précise le communiqué, ne sera reçu au ministère, ni dans les universités publiques du Bénin. Tout se fera via la plateforme accessible via le lien: https://apresmonbac.bj.

Le guide d’orientation des nouveaux bacheliers

