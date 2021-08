Bénin – Affaire 39 ha : le dossier mis en délibéré pour le 24 août 2021

Georges Bada et ses co-accusés devront attendre encore quelques jours prochain pour être fixés sur leur sort. Poursuivis pour abus de fonction et complicité d’abus de fonction, les différents mis en cause dans l’affaire “39 ha” seront à nouveau devant les juges le 24 août 2021.

Après les plaidoiries et les réquisitions du ministère public, le procès de Georges Bada et Cie est mis en délibéré. Le verdict est attendu le 24 août prochain. Il s’agit d’une prorogation du délibéré qui était normalement prévu dans la soirée de ce mardi. La prorogation permettra aux juges de bien appréhender les nouvelles pièces communiquées au dossier.

A l’audience de ce mardi 03 août, le ministère a requis 8 ans de prison ferme et 5 millions d’amende contre Georges Bada, 5 ans et 5 millions d’amende contre dame Kpohinto, présumée propriétaire des 39 ha.

Des peines de prison ont été aussi requises contre plusieurs d’autres accusés. Le ministère public a dans sa réquisition, demandé la relaxe d’une dizaine de personnes, citées dans la même affaire.