Afghanistan – une manifestation anti-Taliban tourne au vinaigre: 3 morts, 10 blessés et des journalistes battus

Les Taliban ont réprimé ce mercredi, une manifestation à leur encontre dans la ville de Jalalabad. Trois personnes sont mortes et 10 autres ont été blessées lors de la manifestation.

Plusieurs afghans se sont réunis ce mercredi, à Jalalabad, la 5e plus grande ville de l’Afghanistan, pour exprimer leur mécontentement face à la prise du pouvoir par les Taliban. Ils voulaient également hisser le drapeau national et retirer celui des talibans. Une action qui n’est pas du goût des Taliban qui ont violemment dispersé la manifestation.

Les talibans ont répondu en tirant en l’air et en matraquant des personnes pour disperser la foule. Babrak Amirzada, journaliste pour une agence de presse locale, a déclaré auprès d’Associated Press que lui et un journaliste de télévision d’une autre agence ont été frappés par les talibans alors qu’ils tentaient de couvrir les événements. Au moins 3 personnes ont été tuées et 10 autres ont été blessées dans cette manifestation.

Breaking:



Protestors in Jalalabad city want the national flag back on offices & rejects Taliban terrorists’ flag. Taliban openly fires at protestors. Reports of casualties. pic.twitter.com/EFoy4oh3uT — Najeeb Nangyal (@NajeebNangyal) August 18, 2021

La vidéo de la dispersion violente de cette mobilisation pacifique entache l’image des Taliban qui assurent avoir changé. Mardi, des manifestations anti-Taliban ont eu lieu à Genève et à Berne.

Soulignons que la Commission européenne a promis d’évacuer 400 Afghans ayant travaillé pour des délégations et des missions diplomatiques dans le pays « depuis plus de 20 ans », ainsi que leurs familles. Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, a convoqué hier une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE pour discuter de la crise afghane.