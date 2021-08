Afghanistan: le vice-président Amrullah Saleh s’auto-proclame président par intérim du pays

Le vice-président de l’Afganisthan Amrullah Saleh s’est auto-proclamé président par intérim du pays « conformément à la constitution ». Il appelle à la résistance face aux talibans qu’il qualifie de « terroristes ».

Alors que les Taliban proclament leur victoire avec la prise de contrôle de la quasi-totalité du pays, un ennemi se révèle et promet de l’enfer aux insurgés qu’il a notamment traité de « terroristes ». Amrullah Saleh, vice-président de l’Afghanistan; a déclaré être encore sur le territoire national et s’est auto-proclamé président conformément à la constitution du pays, en absence du président qui a fui face à l’invasion des Taliban.

A lire aussi: L’Afghanistan rebaptisé « Emirat islamique d’Afghanistan » par les Taliban

« Conformément à la Constitution afghane, en cas d’absence, de fuite, de démission ou de mort du président, le premier vice-président devient le président par intérim. Je suis actuellement dans mon pays et je suis le légitime président par intérim. J’en appelle à tous les leaders pour obtenir leur soutien et le consensus », a-t-il écrit mardi en anglais sur son compte Twitter. « Je ne décevrai pas les millions de personnes qui m’ont écouté. Je ne serai jamais sous le même toit que les talibans. JAMAIS », avait-il déjà tweeté dimanche, juste avant d’entrer dans la clandestinité.

Amrullah Saleh s’est retiré dans la dernière région qui n’est pas encore entre leurs mains : la vallée du Panchir, au nord-est de la capitale. Il entend imposer une résistance terrible aux Taliban et défendre la cause de son père, un héros de la résistance contre l’occupation soviétique, pour la liberté. Soulignons que la vallée du Panchir est difficile d’accès et n’est jamais tombée aux mains des Taliban depuis la nuit des temps.