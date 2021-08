Accusée d’avoir battu sa femme de ménage, Britney Spears sous enquête policière

Une femme de ménage de Britney Spears a accusé l’icône de la pop de l’avoir frappée lors d’une dispute lundi matin au domicile de la star en Californie du Sud, selon le bureau du shérif du comté de Ventura qui a ouvert une enquête sur cette affaire très médiatisée.

La chanteuse américaine, Britney Spears, fait actuellement l’objet d’une enquête pour coups et blessures suite à une dispute physique présumée avec l’une de ses employés dans sa maison en Californie. Selon NBC News l’employée affirme que la star de la pop aurait confronté la femme de ménage à son retour chez elle. Et c’est au cours de cette dispute qu’elle aurait arraché le téléphone portable du membre de son personnel. La femme de ménage a d’abord appelé les agents à la maison, puis s’est rendue au bureau du shérif pour porter plainte.

Le capitaine Eric Buschow du bureau du shérif du comté de Ventura qui a confirmé la plainte de la jeune femme, a donné quelques précision sur cette affaire très médiatisée à l’agence de presse Billboard, jeudi dernier: “Lundi, vers 10 h 25 du matin, une dispute entre Mme Spears et un membre de son personnel a eu lieu au domicile de Mme Spears à Thousand Oaks. Le membre du personnel affirme qu’au cours de cette dispute, Mme Spears l’aurait battu. Mes adjoints ont mené une enquête (…) et leurs rapports seront transmis au bureau du procureur de district qui envisagera certainement de porter plainte contre Mme Spears pour coups et blessures.” Qualifiant cet incident de « délit très mineur » , le capitaine E. Buschow précise qu’il n’y a pas eu de blessés, mais qu’il revient au bureau du procureur de porter plainte contre la chanteuse.

Du côté de la défense, on parle d’une affaire sans fondement, directement sortie de l’imaginaire. L’un des avocats de Britney Spears, Mathew Rosengart, un ancien procureur fédéral, a qualifié l’acte d’accusation de ragots alimentés par les tabloids. « C’est une affaire sensationnelle et exagérée qui alimente les tabloïds – rien de plus que des ragots montés à partir d’un téléphone portable, sans coups et évidemment sans aucune blessure. Tout le monde peut porter une accusation, mais cette affaire aurait dû être classée immédiatement », a-t-il déclaré à Billboard.

Une affaire de chiots britanniques

Selon TMZ, la dispute de Britney avec son employée concernait l’un des chiots britanniques de l’artistes. D’après le média, la femme de ménage a déclaré à la police qu’elle avait emmené le chiot de Britney chez le vétérinaire, affirmant qu’il y avait des problèmes avec le traitement de l’animal. La femme aurait affirmé que Britney l’avait confrontée à son retour du vétérinaire, ils se sont disputés au sujet du bien-être du chiot – puis Britney aurait arraché le téléphone portable de la main de l’employé.

Mais selon l’équipe de Britney, il n’y a jamais eu d’altercation physique et le département du shérif a assuré que l’affaire n’irait nulle part. Cependant, un officier du département du shérif a confié à TMZ que le département enquêtait toujours sur l’affaire et présenterait bientôt son rapport au bureau du procureur du district qui décidera s’il y a lieu de porter une accusation de délit d’agression contre Britney.

Une nouvelle tempête en vue contre Britney Spears, qui a été récemment au cœur d’un contentieux l’opposant à son père. Le mois dernier, Rosengart a adressé au tribunal une requête pour retirer à Jamie Spears (père de Britney) la tutelle de la chanteuse. Une tutelle qui embrigadait sa vie personnelle et sa carrière depuis 13 ans. La semaine dernière, Jamie a finalement accepté de se retirer de ce rôle, et est désormais remplacé par Jason Rubin.