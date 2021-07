Nigéria: deux enseignants et sept étudiants relâchés après un mois de captivité

Enlevés depuis début juin lors d’une attaque contre leur université, deux enseignants et sept étudiants ont été relâchés ce vendredi par leurs ravisseurs, a indiqué l’AFP citant le porte-parole de l’établissement.

« Les otages ont été relâchés par leurs ravisseurs la nuit dernière en périphérie du village de Sabon Birni, près de Kaduna «, a précisé le porte-parole, Mahmud Aliyu Kwarbai. « Ils ont passé la nuit dans la maison du chef de ce village et sont arrivés dans l’établissement ce matin«. Aux dires de ce dernier, les huit personnes sont en bonne santé.

Le 10 juin dernier, des hommes armés avaient attaqué l’université polytechnique Nuhu Bamalli de Zaria dans l’Etat de Kaduna. Au cours de cette attaque, les bandits avaient tué un étudiant et blessé un autre.

Selon une source proche des négociations, « environ 10 millions de nairas (soit 20.000 euros) ont été versés aux ravisseurs pour qu’ils relâchent les otages ».

Au Nigéria, l’Etat de Zamfara et ses voisins de Kaduna et Katsina sont devenus le terrain de chasse des groupes terroristes qui y opèrent des attaques meurtrières et des enlèvements contre rançons.

Lundi dernier, des hommes armés, soupçonnés d’être des bandits, ont envahi l’école secondaire Bethel dans la zone du gouvernement local de Maramara Chickun, dans l’État de Kaduna, et ont enlevé des dizaines d’étudiants.