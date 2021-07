Manifestations contre l’homosexualité au Sénégal: les LGTB reçoivent un soutien depuis la France

Au Sénégal, des manifestations défraient la chronique contre l’homosexualité. Pris à parti et devenus la risée de tout un peuple, les LGTB sénégalais peuvent désormais compter sur le soutien de l’Association d’aide, de défense homosexuelle pour l’égalité des orientations sexuelles (ADHEOS).

Le Sénégal ne reconnait pas l’homosexualité et n’est pas prêt à changer de veste. Dans le pays, la loi condamne les pratiques homosexuelles d’un à cinq ans et d’une amende de 100 000 à 1 500 000 francs. Ancré dans ses traditions ancestrales et ses croyances religieuses, le peuple sénégalais ne cesse de manifester pour demander à ce que l’homosexualité, considérée comme un délit au Sénégal, soit désormais un crime avec une peine de prison, qui passerait de cinq à dix ans.

C’est donc un secret de polichinelle, les LGTB passent un sale temps au Sénégal. Mais dans cette période atypique, ils peuvent désormais compter sur le soutien de l’Association d’aide, de défense homosexuelle pour l’égalité des orientations sexuelles (ADHEOS). Cette association de renommée internationale a classé les imams sénégalais sur les «listes terroristes».

Dans sa déclaration, LGTB France a également appelé l’Etat sénégalais à agir efficacement contre les appels publics aux assassinats d’homosexuels sénégalais, sans quoi, elle mènerait une campagne internationale contre le Sénégal. «Ces imams, islamistes radicalisés, que l’on peut qualifier de terroristes, sont devenus de dangereux fossoyeurs du vrai message de l’islam qui n’appelle en aucun cas à tuer des Sénégalais par d’autres Sénégalais», dénonce l’ADHEOS.