[Inédit] Bénin Web TV lance le programme de formation « Format multimédia » (S’inscrire ici)

Pour aider les jeunes diplômés en journalisme et les passionnés des métiers de l’audiovisuel à vivre pleinement de leur talent, Bénin Web TV lance « Format multimédia ». C’est 4 semaines de formation pour re-découvrir le journalisme, mais aussi et surtout les méthodes pour combiner compétences/talents et rentabilité dans ce domaine.

Le lundi 02 Août 2021 démarre au siège de Bénin Web TV, un programme inédit sur le journalisme. Loin des formations classiques et académiques, ce programme est destiné à tous ceux qui ambitionnent un changement de paradigme dans la rentabilité de la presse.

« Format multimédia », c’est 4 semaines d’immersion dans l’univers du journalisme et du numérique. Un programme réservé surtout à ceux qui ont de difficultés à combiner compétences/talents et rentabilité dans ce domaine. Il s’agit de 4 semaines d’ateliers pratiques sur 4 modules, à savoir :

Monétisation des vidéos, photos et articles, quel chemin ?

La presse people, le paparazzi et le showbizz (En Afrique et dans le monde), une opportunité méconnue

Se vendre en tant que journaliste « fixeur », « pigiste », « freelance », ou MoJo.

Devenir journaliste d’agence ou promoteur de site d’information, comment s’y prendre ?

La formation est étalée sur 4 jours/semaine ( du mardi au Vendredi), de 8h30 à 13h, avec une pause café. La connexion Wifi haut débit est disponible pour tous les étudiants. Un ordinaire portatif est exigé pour participer à la formation. En dehors des modules cités, plusieurs rencontres thématiques sont prévues avec des personnes ressources ayant déjà capitalisé plusieurs années d’expériences à leur actif et qui vivent pleinement du métier.

Etes-vous un diplômé en journalisme, un aspirant aux métiers du journalisme, un entrepreneur dans le numérique et les médias ? Ce programme est fait pour vous. Saisissez-le en vous inscrivant au (229) 91 71 71 03. Coût de la formation : 50.000f CFA.