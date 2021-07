Tabaski au Bénin: la journée du mardi 20 juillet 2021 déclarée fériée, chômée et payée

A l’occasion de la fête de la Tabaski, la journée du mardi 20 juillet 2021 est déclarée fériée, chômée et payée.

Le ministère de la fonction publique et du travail porte à l’attention des travailleurs que la journée du mardi 20 juillet 2021 est déclarée fériée, chômée et payée. Cette journée est chômée en raison de la fête de la Tabaski et conformément aux dispositions de la loi n°90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin.

La Tabaski ou encore l’Aïd el-Kebir, est une fête musulmane, célébrée à travers le monde. Elle est symbolisée par le sacrifice de mouton, fait par les musulmans.