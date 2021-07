Bénin: AstraZeneca en rupture de stock, pas de peur pour le retard de la 2è dose

Le vaccin AstraZeneca est en rupture de stock depuis quelques jours sur les sites de vaccination. Le Directeur de l’Agence nationale des soins de santé primaires rassure qu’il n’y a pas péril en la demeure pour l’éventuel retard sur l’administration de la deuxième dose.

L’AstraZeneca est en rupture de stock, mais ceux qui sont en attente de la deuxième dose n’ont pas de crainte à avoir. Selon Dr Thierry Lawale, le délai prévu par le fabricant n’est pas encore dépassé. « Le fait d’attendre n’annule pas la dose. Le fabriquant a donné une durée moyenne qui varie entre six et douze semaine pour l’administration de la deuxième dose », a-t-il expliqué.

Selon les études réalisées par l’OMS, il est dit que, plus on éloigne la deuxième dose, on se rend compte que l’effet est encore plus bénéfique.

Dr Thierry Lawale