L’ambassade du Japon à Cotonou a organisé ce vendredi, une cérémonie en l’honneur du départ de deux heureux lauréats qui représentent le Bénin cette année, au Japon, pour les programmes dénommés « ABE Initiative » et Agriculture Studies Networks for Food Security (Agri-Net). Cette cérémonie a été marquée par la présence de l’ambassadeur du Japon près le Bénin, Tsugawa Takahisa et de la représentante du Directeur Asie et Océanie, Yabavi Allagbe.

Dans quelques jours, Dossou-Yovo Mikhael-Christ, bénéficiaire béninois de ABE Initiative qui est à son 7ème lot cette année et son compatriote Hounkponou Germain, premier bénéficiaire béninois du programme Agri-net Sprint 2021, iront poursuivre leurs études au Japon. Au pays du Soleil-Levant, ils étudieront pendant deux ans, pour l’obtention de leur diplôme de Master dans des domaines différents.

Programme de formation JICA: 2 béninois au Japon pour des études en Master

Programme de formation JICA: 2 béninois au Japon pour des études en Master

A lire aussi: Japon: vers l’annulation des Jeux Olympiques de Tokyo?

« J’imagine aisément votre fierté et votre conscience de la lourde responsabilité qui est de représenter dignement votre pays parmi les Etats africains pour faire les études de niveau Master au Japon », a lancé aux lauréats béninois, l’ambassadeur du Japon près le Bénin, Tsugawa Takahisa. Le diplomate espère que les deux béninois vont très vite s’adapter à la vie au Japon. « Soyez ouverts d’esprit », a-t-il conseillé. « Je souhaite vivement que vous reveniez ici au Bénin pour contribuer davantage au développement de votre pays », a-t-il souhaité.

A la suite de l’ambassadeur, le Représentant résident de la JICA au Bénin a félicité les deux lauréats béninois. « Je voudrais informer que 2 autres béninois sont actuellement au Japon dans le cadre du Programme de Master et de Doctorat SDGs Global Leaders. Ce qui portera à 12, le nombre de béninois ayant bénéficié de ces programmes depuis leur lancement », informe Aoki Toshimichi, Représentant résident de la JICA au Bénin.

Programme de formation JICA: 2 béninois au Japon pour des études en Master

Qu’est-ce que ABE Initiative et Agri-net?

Le Programme ABE Initiative ou de l’initiative de l’éducation dans le secteur des affaires en faveur des jeunes africains a été lancé par le Premier ministre japonais de l’époque, ABE Shinzo, lors de la 5ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, tenue à Yokohama en 2013. Il s’agit d’un plan combiné des enseignements supérieurs et de la formation technique, donnant la possibilité aux jeunes africains d’étudier dans les universités japonaises et d’effectuer, ensuite, un stage dans une entreprise nippone. Son objectif est de former une jeunesse capable de contribuer efficacement au développement des industries africaines et de promouvoir les relations économiques entre l’Afrique et le Japon.

A lire aussi: Japon: 10.000 euros d’amende pour avoir insulté une célébrité qui venait de se suicider

Le second programme Agriculture Studies Networks for Food Security ou Réseaux d’études agricoles pour la sécurité alimentaire est une initiative du Japon pour accompagner la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable (ODD). Ce programme vise particulièrement à renforcer les capacités des jeunes cadres africains pouvant valablement contribuer à l’atteinte des ODD 2 « Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable » et de maintenir de bonnes relations à moyen et long termes entre l’Afrique et le Japon.