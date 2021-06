Mozambique: des gardiens de prison obligent des détenues à se prostituer et punissent celles qui refusent

Selon une organisation locale de lutte contre la corruption, les gardiens de la plus grande prison pour femmes du Mozambique forcent les détenues à se prostituer et punissent celles qui refusent.

Dans un rapport publié mardi par le Centre pour l’intégrité publique, les gardiens de la prison pour femmes de Ndlavela, à Maputo, obligent les détenues à avoir des relations sexuelles avec des clients pour un montant compris entre 50 et 250 dollars, argent que les gardiens empochent pour eux-mêmes. Les femmes sont sorties de la prison « trois ou quatre fois par semaine » et emmenées dans des pensions de famille où elles sont proposées à des clients « bien placés dans la société », selon le rapport.

Les jeunes détenues, minces et claires sont les plus recherchées

Celles qui s’exécutaient se voyaient offrir un traitement spécial en prison, mais celles qui ne le faisaient pas étaient « torturées », selon le CIP. Le directeur du CIP, Edson Cortez, a déclaré à l’AFP que l’exploitation sexuelle dure depuis plus de dix ans.

Le CIP a utilisé des caméras cachées dans le cadre de son enquête et a présenté des preuves photographiques et vidéo du racket lors d’une conférence de presse tenue à Maputo mardi. Les visages et les voix des femmes abusées ont été floutés pour qu’il soit impossible de les identifier. Mais le CIP affirme avoir conservé les films et les photographies originaux en lieu sûr, et être prêt à les remettre aux autorités judiciaires pour une enquête officielle sur le scandale.

À trois reprises, les enquêteurs du CIP ont sollicité de jeunes détenues purgeant une peine à la prison pour femmes de Ndlavela, prétendument pour des relations sexuelles. Celles-ci étaient livrées en échange du versement d’argent aux gardiens de la prison. Mais le véritable objectif de ces rencontres était de recueillir des informations sur le fonctionnement du réseau d’exploitation sexuelle des prisonnières.

Des SMS montrent des marchandages sur le prix. Lorsqu’un enquêteur du CIP a demandé deux femmes, on lui a dit qu’elles coûteraient 15 000 meticais chacune. Seules des personnes relativement riches peuvent se permettre de payer une telle somme pour une brève rencontre sexuelle.

Les femmes que les clients recherchent sont généralement des détenues jeunes, minces et à la peau relativement claire. Un SMS disait : « Les plus jeunes sont les plus demandées et sont les plus chères. Dis à ton ami d’augmenter le montant ». L’argent est partagé entre les gardiens impliqués dans le plan visant à faire sortir les détenues de la prison. À chacune des trois occasions où les enquêteurs du CIP ont demandé des détenues, le prix payé était différent.

« Je ne me repose que lorsque j’ai mes règles »

Toutes les détenues ne sont pas forcées de se prostituer. Selon Maria, les gardiens ne choisissent que les plus vulnérables. « Ils n’acceptent pas celles qui sont soutenues par leur famille », a-t-elle dit. « Pour celles qui n’ont pas de soutien familial, ce qui est mon cas, la situation est très difficile ». Le CIP a découvert que les détenues qui refusent de se prostituer sont non seulement agressées, mais qu’elles ne reçoivent pas assez de nourriture. Cela signifie que celles qui n’ont pas le soutien de leurs proches cèdent facilement à la pression des gardiens et se prostituent.

Les gardiens eux-mêmes exigent également des rapports sexuels avec les détenues qu’ils trouvent attirantes. L’une d’entre elles, Marta (également un pseudonyme), a raconté que la première semaine après son arrestation, des gardiens de prison ont exigé d’avoir des relations sexuelles avec elle et une autre prisonnière. Elles ont toutes deux refusé. À cause de cela, les gardiens les ont battues si violemment qu’elles ont toutes deux dû recevoir des soins médicaux. Comme elle est l’une des plus jeunes femmes de la prison, Marta est fréquemment emmenée dehors pour se prostituer. « Je sors deux à trois fois par semaine. Je ne me repose que lorsque j’ai mes règles », a-t-elle déclaré.

« Il ne s’agit pas d’un cas isolé. Il s’agit d’un système qui dure depuis au moins 10 ans, selon les témoignages des détenues et des anciennes détenues », a-t-il déclaré. Pendant une opération d’infiltration de six mois, les enquêteurs du CIP se sont fait passer pour des clients et ont utilisé des caméras cachées pour enregistrer ce qui se passait. À la suite de la publication du rapport, la ministre de la Justice, Helena Kida, a visité la prison mercredi et a ordonné une enquête gouvernementale urgente, dont les conclusions sont attendues dans deux semaines.