Michael Jackson: sa fille Paris se confie sur ses tentatives de suicide

Paris Jackson, fille du regretté roi de la pop, Michael Jackson, a exprimé sa déception face à son incapacité à mettre fin à ses jours à plusieurs reprises.

La jeune femme de 23 ans a révélé qu’elle souffrait d’un « trouble de stress post-traumatique (TSPT) standard » en raison du niveau accru de surveillance médiatique auquel elle a été exposée lorsqu’elle a grandi avec son père. Lors d’une interview sur « Red Table Talk » avec Willow Smith, mercredi, Paris a confié qu’elle est hantée par les sons des clics de caméra qui entouraient son père.

« Je ressens parfois des hallucinations auditives avec des clics de caméra et une paranoïa sévère et je suis allée en thérapie pour beaucoup de choses… », a déclaré Paris Jackson. USAToday a rapporté que Jackson avait également réfléchi à ses tentatives passées pour mettre fin à sa propre vie et à ce qui l’avait sortie de cette mentalité.

« Beaucoup de gens regrettent quand ils essaient de se suicider », a-t-elle déclaré. « Il y a eu des moments où je l’ai fait et des moments où je ne l’ai pas fait, où j’étais contrariée que cela n’ait pas fonctionné. Mais je peux dire, plusieurs années plus tard, que je suis vraiment reconnaissante que ce ne soit pas le cas. Les choses se sont améliorées« .

Après de nombreuses tentatives infructueuses, elle a admis que «ce n’était tout simplement pas censé être le cas». « J’ai essayé et essayé et essayé, et ça ne fonctionne tout simplement pas. Peut-être que ce n’est tout simplement pas mon heure, et ça craint », a-t-elle déclaré.

Cependant, la musicienne a révélé que sa santé mentale s’était améliorée au fur et à mesure qu’elle apprenait à prier et à s’affirmer devant un miroir, ajoutant que cela l’avait amenée à « se reconnaître pour la première fois en 10 ans ».

« J’ai fait l’expérience de l’amour-propre pour la première fois de toute ma vie », a-t-elle déclaré. «C’était ce moment vraiment ringard entre moi, moi-même et le miroir… C’était tellement intense. Juste beaucoup de gratitude. Il a fallu beaucoup de temps pour en arriver-là », a-t-elle ajouté.